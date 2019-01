Die teuersten Wechsel der Bundesliga zum Durchklicken:

Das Jahr 2019 beginnt mit einem Paukenschlag: Christian Pulisic wechselt für 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Chelsea.

Allerdings wird der 20-jährige US-Amerikaner noch bis Saisonende an den BVB ausgeliehen, eine Leihgebühr soll nicht fällig werden.

Pulisic reiht sich mit seinem Wechsel in der Bundesliga-Geschichte in die teuersten Transfers vom FC Bayern, Borussia Dortmund, Schalke 04, VfL Wolfsburg und Co. ein.

Ousmane Dembele, Kevin De Bruyne, Leroy Sane, Pierre-Emerick Aubameyang - SPORT1 zeigt die Top 20 der kostspieligsten Bundesliga-Wechsel.