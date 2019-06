Die Eröffnungsspiele der Bundesliga zum Durchklicken:

Die 57. Bundesliga-Saison wirft ihre Schatten voraus. Die DFL hat den Bundesliga-Spielplan für die Saison 2019/20 veröffentlicht. Zum Auftakt empfängt Serienmeister Bayern München Hertha BSC. Das Eröffnungsspiel findet am 16. August 2019 statt. Für die Hertha ist es das zweite Eröffnungsspiel in der Bundesliga-Geschichte.

Die Bayern haben bereits mehr Erfahrungen mit Eröffnungsspielen, in der Regel laufen diese - wie in der vergangenen Saison - aus Münchner Sicht auch erfolgreich. Bislang ist der FC Bayern bei diesem Anlass noch ungeschlagen. SPORT1 blickt zurück auf die Auftaktspiele in die Saison.