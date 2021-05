Geht Holstein Kiel den allerletzten Schritt in Richtung Bundesliga?

Am Samstag entscheidet sich, welches Team in der kommenden Saison im Fußball-Oberhaus an den Start gehen darf. Die Kieler empfangen den 1. FC Köln zum Relegations-Rückspiel.

Anzeige

Und der Vorteil liegt bei den "Störchen". Dank eines 1:0-Sieges in Köln geht das Team von Ole Werner mit einer besseren Ausgangslage in das Duell mit den von Friedhelm Funkel trainierten Geißböcken.

Simon Lorenz schockte den Bundesligisten in der 59. Minute des Hinspiels nur 20 Sekunden nach seiner Einwechslung und nährt die Hoffnung auf den ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Die Kölner würde der siebte Abstieg der Vereinsgeschichte hart treffen.

EM-Tippkönig gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Relegation: Kiel nach Sieg in Köln im Vorteil

Nach dem Hinspiel lagen bei Köln-Kapitän Jonas Hector die Nerven blank. "Was soll ich denn hier Dampf ablassen", blaffte ein extrem angefressener Hector am DAZN-Interview, "immer diese Scheißfragen! Ich bin nicht leer, wir haben gerade 90 Minuten gespielt. Ich denke ein Unentschieden wäre verdient gewesen." (Tabelle der Bundesliga).

Die Kölner, die sich mit einem hart umkämpften Sieg gegen Schalke 04 am letzten Spieltag noch auf den Relegationsplatz retteten, brauchen eine allerletzte Energieleistung, um den Gang in Liga zwei zu vermeiden.

Das gilt allerdings auch für den KSV. Das Mammutprogramm nach der Corona-Quarantäne hat Spuren hinterlassen, die Werner-Elf vergab am letzten Spieltag der 2. Bundesliga den sicher geglaubten direkten Aufstieg.

Bundesliga Relegation: Kiel gegen Köln vor Fans

2018 trat Kiel schon einmal in der Relegation an, der diesjährige DFB-Pokal-Halbfinalist scheiterte damals aber am VfL Wolfsburg. Dementsprechend will Werner nichts von einer Favoritenrolle wissen. ."Wir sind immer noch der klare Außenseiter und werden wieder über uns hinauswachsen müssen", erklärte er.

Er erwartet ein enges Spiel. "Wir müssen unsere Räume konsequent nutzen und Leidenschaft auf den Platz bringen. Die endgültige sportliche Entscheidung wird erst in den letzten 20 Minuten fallen."

Erstmals in diesem Jahr sind 2334 Fans im Holstein-Stadion zugelassen. "Die Partie gegen Köln ist unser elftes Spiel in etwas mehr als einem Monat. Da kann uns jegliche akustische Unterstützung helfen", sagte Werner.

Für Funkel ist es das letzte Spiel auf der Köln-Trainerbank. Steffen Baumgart wird das Team zur neuen Saison übernehmen - unabhängig von der Ligenzugehörigkeit.

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Kiel: Gelios - Neumann, Wahl, Lorenz, Dehm - Mühling, Meffert, Lee - Bartels, Serra, Porath

Köln: Timo Horn - Schmitz, Bornauw, Czichos, Katterbach - Hector (Özcan), Skhiri - Wolf, Duda (Hector), Jakobs - Andersson (Duda)

So können sie Kiel gegen Köln live im TV & Stream verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Bundesliga Relegation LIVE: Holstein Kiel - 1. FC Köln im Liveticker

Liveticker: Bundesliga Liveticker auf SPORT1.de und SPORT1 App

Spielplan: Spielplan & Ergebnisse der Bundesliga Relegation