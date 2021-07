Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat Angreifer Daniel Hanslik fest verpflichtet.

Der 24-Jährige wechselt von Holstein Kiel aus der 2. Bundesliga zu den Roten Teufeln, an die Hanslik bereits in der vergangenen Saison ausgeliehen war. In 27 Spielen erzielte er acht Tore.

Über die Vertragslaufzeit machte der Klub keine Angabe.