Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig hat für die kommende Saison Stürmer Luc Ihorst von Werder Bremen als Leihspieler verpflichtet.

In der vergangenen Spielzeit hatten die Hanseaten den 21-Jährigen an den VfL Osnabrück ausgeliehen. In der Bundesliga kam Ihorst für den SV Werder nur zu einem einzigen Kurzeinsatz.