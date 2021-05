Die zweite Mannschaft des FC Bayern München setzt ihren Negativtrend in der 3. Liga fort. (NEWS: Alles zur 3. Liga)

Im zweiten Sonntagsspiel unterlag der letztjährige Drittliga-Meister gegen den als Absteiger feststehenden Ex-Bundesligisten SpVgg Unterhaching 1:2 (0:1). (Service: TABELLE der 3. Liga)

"Das 0:1 steht sinnbildlich für unsere Situation. Das Spielglück hat uns heute gefehlt. Danach hat man gemerkt, dass jeder drei, vier Kilo mehr mitgetragen hat. In der Halbzeit haben wir versucht die Köpfe wieder freizubekommen, aber es wurde leider nicht wirklich besser. Haching konnte ohne Druck drauf losspielen und wir mussten agieren. Heute hat sich letztendlich alles im Kopf abgespielt", analysierte FCB-Trainer Danny Schwarz nach dem Spiel.

FC Bayern zehn Spiele in Folge sieglos

Vor dem Spiel hatte Angreifer Jann-Fiete Arp noch erklärt, es sei in dieser Saisonphase "egal, gegen wen du spielst, ob heim oder auswärts. Ob's Taktik ist oder sonst was, es interessiert keine Sau mehr. Es geht eigentlich nur noch darum, irgendwie die Punkte mitzunehmen". Der 21-Jährige wurde bei der Niederlage in der 28. Minute eingewechselt. Mit dem 1:2 spitzt sich die prekäre Lage für die Bayern zu, denn mit 36 Zählern sind sie Achtzehnter. (3. Liga: Spielplan und Ergebnisse)

Niclas Stierlin (8.) und Niclas Anspach (51.) schossen die Hachinger Tore. Nemanja Motika (72.) gelang nur noch das Anschlusstor, womit die Bayern seit zehn Spielen sieglos sind.

Lübeck verhindert vorerst den Abstieg

Der VfB Lübeck konnte in der ersten Partie am Sonntag mit einem 2:0 (0:0)-Sieg beim SV Meppen den Abstieg aus der 3. Liga zunächst abwenden können. Der Aufsteiger gewann bei den Emsländern durch Treffer von Thorben Deters (55.) und Martin Röser (84., Foulelfmeter).

Mit 34 Punkten belegen die Lübecker zwar weiterhin den vorletzten Tabellenplatz hinter den Bayern-Amateuren, haben aber noch Chancen auf den Klassenerhalt.

Meppen ist mit 38 Zählern Tabellen-16. und noch in Reichweite des VfB.

