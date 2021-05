Der 1. FC Magdeburg hat den Klassenerhalt frühzeitig gesichert.

Bekanntlich sah es danach lange Zeit gar nicht aus und die simple Rettungsbotschaft für den Monat Mai 2021 hätte in weiten Teilen der Saison jedem Magdeburger Fan als erreichtes Saisonziel definitiv ausgereicht.

Anzeige

Aber es ist eine ganze Menge mehr passiert, seitdem Thomas Hoßmang Anfang Februar nach 21 geholten Punkten aus 22 Spielen zurücktrat und den Weg frei machte für einen vermeintlichen Retter. (Service: TABELLE der 3. Liga)

"Audiobeweis", der Drittliga-Podcast auf SPORT1 mit Markus Höhner, Thomas Wagner, Tobi Schäfer und Yannick Bakic - alles über den ehrlichsten Fußball im Profigeschäft: die 3. Liga!

Christian Titz hat Magdeburg auf den Kopf gestellt

Als sie dann in Magdeburg Christian Titz aus dem Hut zauberten, waren die meisten überrascht und sehr viele auch ganz schön skeptisch.

Titz hatte doch in der Vorsaison nicht mal in der Regionalliga mit Rot-Weiss Essen seine Ziele erreicht und war nun wirklich nicht der, dem hier sofort alle zujubelten. Und dann noch dieser Einstand. Drei Niederlagen in den ersten drei Spielen. Das konnte doch nichts werden. (3. Liga: Spielplan und Ergebnisse)

Elf ungeschlagene Spiele später sieht die Magdeburger Fußball-Welt mal völlig anders aus. Heute können sie glücklich zurückschauen auf gute drei Monate, in denen ein Trainer aus einem tristen Abstiegskandidaten eine der spannendsten Mannschaften dieser Saison gemacht hat.

Alle Spiele der 3. Liga und vieles mehr – live & auf Abruf bei MagentaSport | ANZEIGE

Denn Titz hat Magdeburg nicht nur gerettet, sondern er hat einer Mannschaft mit seinem Spielstil einen richtig berauschenden Charakter verpasst. Magdeburg hat nicht nur gepunktet, Magdeburg hat mit attraktivem, mutigem, offensivem Fußball die Liga unglaublich bereichert.

Trainer und Torjäger bringen wichtige Impulse

Symbolisch für den rasanten Aufstieg zum sechstbesten Team der Rückrunde steht Baris Atik, im Winter noch vereinslos, unter Titz durchgestartet zum Topscorer des Teams. Schon früh feierte er Trainer Titz als "brutalen Fang", der doch eigentlich zu gut für die dritte Liga sei.

Mit sieben Toren und acht Vorlagen in nur 13 Spielen dankte er es seinem Coach. Trainer und Torjäger sind ohne Frage zwei Top-Verpflichtungen eines sicher stolzen Sportdirektors Otmar Schork. Zwei Impulse, die für den 1. FC Magdeburg alles zum Guten verändert haben.

Magdeburgs Baris Atik blüht unter Christian Titz so richtig auf © Imago

Man wünscht den Magdeburgern, dass sie diese gesamte Atmosphäre mit rübernehmen in die neue Saison. Dabei sollte aber die positive Entwicklung der Mannschaft unter Titz im Vordergrund stehen und kein schnelles Anspruchsdenken für deutlich höhere Ziele.

Das passiert im hungrigen Umfeld des einzigen Europapokalsiegers der ehemaligen DDR nämlich gerne mal recht schnell.