Ein Remis im Münchner Stadtderby, das die Träume beider Klubs fast schon zum Platzen bringt.

1860 München und der FC Bayern II trennen sich nach einem spektakulären Duell mit 2:2 (1:1). (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVERTICKER)

Die Hoffnungen der Löwen auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga sind nach dem Remis erschüttert, sie haben es aber noch in der eigenen Hand. Bei einem verbleibenden Spiel beträgt der Abstand auf den FC Ingolstadt, der auf dem Relegationsplatz steht, zwei Punkte. Und 1860 tritt am letzten Spieltag ausgerechnet in Ingolstadt an. (Spielplan der 3.Liga)

Die "kleinen Bayern" stehen hingegen kurz vor dem Absturz in die Viertklassigkeit. Die Chancen auf einen Klassenerhalt sind verschwindend gering, drei Punkte trennen die Münchner vom rettenden Ufer. (Service: Tabelle der 3. Liga)

1860 trifft zweimal per Elfmeter

Der 18 Jahre alte Armindo Sieb hatte die Reserve des FC Bayern in der 13. Spielminute in Führung gebracht. Der erfahre Torjäger brachte die Löwen allerdings zurück: Sascha Mölders traf vom Punkt zum Ausgleich (41.).

Im zweiten Durchgang war es dann Bayern-Talent Sarpreet Singh, der den FCB II mit einem starken Solo erneut in Führung brachte (49.). Doch erneut ein Strafstoß, den Phillipp Steinhart für 1860 verwandelte, brachte den Endstand (68.).