Der 1. FC Kaiserslautern hat sich im Abstiegskampf der 3. Liga mit einem 1:1 (0:0) gegen Bayern München II begnügen müssen.

Münchens Bright Arrey-Mbi sah wegen wiederholten Foulspiels (51.) ebenfalls die Ampelkarte. Trotzdem kamen die kleinen Bayern durch Dimitri Oberlin (67.) zum Führungstor, Daniel Hanslik (72.) erzielte den Ausgleich für die Pfälzer (Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga).

Anzeige

In der Partie und im Anschluss ging es heiß her. Bayern-Trainer Holger Seitz rief "So sieht's aus" und lief mit geballter Faust der Bank der Gastgeber vorbei.

Am Ende der ersten Hälfte hatten sich Seitz und Lauterns Coach Marco Antwerpen bereits eine heftige Diskussion geliefert, in deren Folge Antwerpen die Gelbe Karte kassierte.

Audiobeweis - Der 3. Liga-Podcast, die neue Folge jetzt hier anhören!

Löwen torlos

Im Verfolgerduell der 3. Liga gab es zwischen 1860 München und Hansa Rostock keinen Sieger. Die beiden Verfolger des Führungsduo Dynamo Dresden und FC Ingolstadt (je 41 Punkte) trennten sich torlos.

Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Die Mecklenburger spielten nach der Gelb-Roten Karte für John Verhoek wegen wiederholten Foulspiels (49.) in Unterzahl. Der Dritte Rostock hat 39 Zähler auf dem Konto, die Sechziger auf Rang vier 38 Punkte.

Der SV Wehen Wiesbaden gewann 1:0 (0:0) bei Waldhof Mannheim und hat jetzt auch 38 Zähler erreicht. Gustaf Nilsson (89.) sicherte den Dreier für den SVWW (Tabelle der 3. Liga).

Kälteeinbruch sorgt für Spielabsagen

Der Kälteeinbruch hatte zu einigen Spielabsagen geführt. So konnten die für Samstag angesetzten Begegnungen KFC Uerdingen gegen den FSV Zwickau, das in Lotte ausgetragen werden sollte, SC Verl gegen den FC Ingolstadt und Hallescher FC gegen den MSV Duisburg nicht ausgetragen werden.

Bereits am Mittwoch war das für Freitag angesetzte Spiel Viktoria Köln gegen den SV Meppen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden.

-----

Mit Sport-Informations-Dienst