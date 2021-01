Das Drittligaspiel von Bayern München II gegen den SC Verl (19.00 Uhr) kann nicht stattfinden. Aufgrund der "extremen Schneemassen in den vergangenen Stunden" in München sei eine Austragung der Begegnung am Dienstag im Stadion an der Grünwalder Straße nicht möglich, teilten die Bayern mit. Das habe die Spielleitung am Dienstagvormittag entschieden.

Ein Nachholtermin für das Duell steht noch nicht fest. In ihrer nächsten Partie treten die "kleinen Bayern" am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) bei Spitzenreiter Dynamo Dresden an.