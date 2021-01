Der Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat Mittelfeldspieler Lucas Brumme verpflichtet. Wie der Verein mitteilte, kommt der 21-Jährige vom Regionalligisten BFC Dynamo und erhält einen Vertrag bis Ende Juni 2023. In der laufenden Saison hat Brumme in der Regionalliga Nordost sieben Tore in elf Einsätzen erzielt.