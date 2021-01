Der MSV Duisburg hat am Sonntag in der 3. Liga die Rote Laterne des Tabellenletzten an Aufsteiger VfB Lübeck abgegeben. (DATENCENTER: Die Tabelle).

Die Meidericher gewannen zu Hause gegen den SV Meppen mit 1:0 (1:0), Wilson Kamavuaka (21.) war für die Zebras erfolgreich. Der MSV hat jetzt 18 Punkte auf dem Konto.

Uerdingen nur Remis gegen Waldhof

Der KFC Uerdingen verpasste dagegen im Mittelfeldduell gegen Waldhof Mannheim einen Sieg.

Die Krefelder mussten sich in Düsseldorf mit einem 1:1 (0:1) zufriedengeben.

Mohamed Gouaida (40.) erzielte das Führungstor für die Waldhöfer, die aus den letzten drei Spielen fünf Punkte holten. Heinz Mörschel (62.) gelang der Ausgleich für Uerdingen.