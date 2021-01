Schnee-Absage beim FC Bayern München.

Das Spiel der zweiten Mannschaft des Rekordmeisters in der 3. Liga gegen den SC Verl am Dienstag kann nicht stattfinden. (SERVICE: Alle Spiele und Ergebnisse der 3. Liga)

Der FCB teilte am frühen Nachmittag die entsprechende Entscheidung der Spielleitung mit.

"Aufgrund der extremen Schneemassen in den vergangenen Stunden in München ist eine Austragung im Stadion an der Grünwalder Straße nicht möglich", erklärte der Rekordmeister. (SERVICE: Tabelle der 3. Liga)

Einen Nachholtermin für die Partie des 21. Spieltags gibt es noch nicht.

Für Bayern ist somit das Duell mit Spitzenreiter Dynamo Dresden am kommenden Freitag das nächste Spiel (3. Liga: Dynamo Dresden - FC Bayern München II, Freitag 19 Uhr im LIVETICKER).

