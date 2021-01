Das dürfte seine Zukunftsaussichten beim FC Bayern nicht verbessern!

Joshua Zirkzee erhält bei den Profis in dieser Spielzeit bisher kaum Chancen. Nur 91 Minuten in drei Bundesliga-Partien sowie vier Minuten in der Champions League und ein Kurzeinsatz im DFL-Supercup stehen bisher zu Buche.

Anzeige

Alle 380 Spiele der 3. Liga live. An jedem Spieltag zusätzlich in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE

Nun sollte der Stürmer für Bayern II im Derby der 3. Liga gegen den Stadt-Rivalen 1860 München gemeinsam mit seinen Profi-Kollegen Chris Richards und Tiago Dantas Spielpraxis sammeln. (Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Zirkzee trifft 1860-Keeper im Gesicht

Der Arbeitstag des Talents war jedoch bereits nach 28 Minuten mit einer Roten Karte beendet.

Der Niederländer kam im Strafraum deutlich zu spät, zog aber voll durch und traf Löwen-Keeper Marco Hiller frontal mit seinem Fuß im Gesicht. (Die Tabelle der 3. Liga).

Nun wird der 19-Jährige bis auf Weiteres gesperrt werden.

Im Bundesliga-Kader sind Robert Lewandowski und Eric Maxim Choupo-Moting in der Rangliste vor Zirkzee, bei der Reserve darf er nun nicht mehr spielen.

Ein Wechsel im Januar wird durch die Rote Karte nicht unwahrscheinlicher. Im Sommer stand der Angreifer kurz vor einer Leihe zu mehreren Klubs. Nun soll der FC Bayern sogar über einen Verkauf nachdenken.