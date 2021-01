Bis zum 8. Spieltag durfte in der 3. Liga theoretisch zumindest noch eine begrenzte Anzahl an Fans in die Stadien.

Seit Beginn des Lockdowns im November fanden alle Partien unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Doch die Fans können sich Hoffnungen auf eine Rückkehr in die Stadien noch in dieser Saison machen. (Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

3. Liga: Hartmann hofft auch Fan-Rückkehr im Frühjahr

"Wenn sich die Zahlen deutlich nach unten entwickeln sollten Richtung Frühjahr, dann sollte diese Möglichkeiten auch wieder bestehen", sagte Manuel Hartmann, DFB-Abteilungsleiter Spielbetrieb Ligen und Wettbewerbe, bei einer Medienrunde auf SPORT1-Nachfrage. (Die Tabelle der 3. Liga)

Die Liga arbeite seit Saisonbeginn an Konzepten, wie Spiele mit Zuschauern stattfinden könnten, so Hartmann weiter, der in diesem Zusammenhang auch über den möglichen Einsatz von Schnelltests sprach.

"Hier gibt es immer weitere Entwicklungen mit den Antigen-Schnelltests, mit weiteren Möglichkeiten, die wir im letzten Frühjahr und Sommer noch gar nicht vorliegen hatten" sagte er.

Durch die Verlängerung der Corona-Maßnahmen bis Mitte Februar sei der richtige Zeitpunkt für die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien zwar noch nicht gekommen. "Aber wir haben natürlich weiterhin die Hoffnung, dass es Richtung Frühjahr nochmal möglich sein wird", so Hartmann.