Türkgücü München hat am Sonntag das Aufsteigerduell beim SC Verl in der 3. Fußball-Liga für sich entschieden. Die Süddeutschen gewannen 1:0 (0:0), Sercan Sararer (62.) traf zum Tor des Tages. Verls Sascha Korb sah in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte wegen wiederholten Foulspiels.

Für Türkgücü ging eine Serie von drei Niederlagen in Folge und fünf Spiele ohne Dreier zu Ende. Verl musste im Aufstiegsrennen einen weiteren Rückschlag hinnehmen.