Türkgücü München steckte gegen Halle eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der HFC wurde der Favoritenrolle gerecht. (Hier zum Liveticker der 3. Liga)

Julian Derstroff brachte das Team von Florian Schnorrenberg in der zwölften Spielminute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Michael Eberwein den Vorsprung der Gäste.

Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Mit dem 3:0 sicherte Derstroff dem Hallescher FC nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (60.). Letztlich fuhr Halle einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Türkgücü in der unteren Hälfte der Tabelle

Am liebsten teilt Türkgücü die Punkte. Da man aber auch viermal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle. Die Elf von Alexander Schmidt taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Der HFC verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief der Hallescher FC konsequent Leistung ab und holte neun Punkte. (Hier zur Tabelle der 3. Liga)

Halle setzte sich mit diesem Sieg von Türkgücü München ab und belegt nun mit 24 Punkten den siebten Rang, während die Gastgeber weiterhin 18 Zähler auf dem Konto haben und den zwölften Tabellenplatz einnehmen.

Für Türkgücü geht es schon am Sonntag beim SC Verl weiter. Schon am Samstag ist der HFC wieder gefordert, wenn der SV Waldhof Mannheim zu Gast ist. (Hier zum Spielplan & Ergebnissen der 3. Liga)