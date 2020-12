Die vier Neuen in der 3. Liga sind richtig gut angekommen Lübeck startete schwach, hat aber in den letzten Wochen gewaltig zugelegt. Türcgücü steht stabil im Mittelfeld. Saarbrücken spielt emotional und mitreißend, war bis zum Wochenende Tabellenführer und hat sich als Zweiter oben festgesetzt. Bleibt der SC Verl. (Tabelle der 3. Liga)

Die Ostwestfalen haben mit ihrem leidenschaftlichen Fußballstil nun auch Halles Lauf beendet und stehen auf Platz 4. Sie haben aber zwei Spiele weniger, als die Drei, die da noch vor ihnen platziert sind.

Kalkuliert man, und das ist ja alles andere als unseriös, nur vier von sechs Punkten aus den zwei ausstehenden Nachholspielen, dann wäre der SC Verl alleiniger Tabellenführer. Und so macht in diesen Tagen rund um die Poststraße ein Begriff die Fußball-Runde: "Netto-Tabellenführer"!

Verl wirkt unglaublich stabil

Trainer Guerino Capretti und seine Mannschaft verkörpern die ganz große Leichtigkeit. Es scheint, als genieße man einfach die Zeit, egal, was sie so mit sich bringt. Corona-Fälle, Spielabsagen, zwei Wochen Quarantäne und der Umzug für Flutlichtspiele nach Paderborn, all diese negativen Einflüsse von Außen haben die Verler abgeschüttelt.

Auch auf dem Platz wirkt der Aufsteiger unglaublich stabil. Immer wieder hat der SC nach Rückständen gepunktet, das Verletzungspech in der Innenverteidigung wird weggeatmet und offensiv sorgt das Trio Rabihic, Yildirim und Janjic für Furore.

Der Letztgenannte schoss gegen Halle sein 75. Drittligator und zieht damit in der ewigen Torschützenliste mit Marcel Ziemer gleich. Nur Anton Fink traf noch häufiger.

Verl ist die gefühlte Nummer eins der Aufsteiger

Alle vier Aufsteiger haben tolle Akzente gesetzt. Trainer Landerl und Lübeck gewannen zwischenzeitlich vier Mal in Folge. Der Münchner Petar Sliskovic ist der aktuelle Top-Torjäger der Liga. Saarbrücken hat sich frühzeitig und überzeugend oben festgesetzt. Und die Spaß-Fußballer vom SC Verl sind für alle "Netto-Rechner" aktuell die Nummer 1 der vier Rebellen. (Ergebnisse und Spielplan der 3. Liga)

Mehr über Verl und seinen spannenden Trainer Capretti und seine Beziehung zu Diego Maradonna gibt's in unserem "Audiobeweis - der 3. Liga Podcast". Wir diskutieren dort natürlich auch über die überraschende Ankündigung von Uerdingens Investor Ponomarev, im Sommer als Geldgeber beim KFC auszusteigen.

Markus Höhner, der Autor dieses Textes, wechselte 2003 von ran SAT1 Fußball zum damaligen DSF. Er kommentierte viele Jahre die Montagsspiele der zweiten Liga und war über zehn Jahre Nationalmannschafts-Reporter. Für SPORT1 kommentierte er die Spiele der UEFA Europa League, aktuell kommentiert er die Bundesliga-Zusammenfassungen und die Livespiele des DFB Pokals. Höhner kommentiert zudem die Spiele der 3. Liga für MagentaSport und ist Teil des Podcasts "Audiobeweis - der 3. Liga Podcast".