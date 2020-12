Das letzte Ligaspiel endete für den FCM mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den VfB Lübeck. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt des 1. FC Saarbrücken ernüchternd. Gegen den FC Bayern München II kassierte man eine 1:2-Niederlage.

Magdeburg – Saarbrücken: FCM schon 7 Niederlagen

Die Heimbilanz des 1. FC Magdeburg ist ausbaufähig. Aus sieben Heimspielen wurden nur acht Punkte geholt. Im Angriff weist das Team von Trainer Thomas Hoßmang deutliche Schwächen auf, was die nur 13 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nach 15 absolvierten Begegnungen stehen für die Heimmannschaft drei Siege, fünf Unentschieden und sieben Niederlagen auf dem Konto. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte Magdeburg in den vergangenen fünf Spielen. (Hier zum Spielplan & Ergebnissen der 3. Liga)

Anzeige

Magdeburg – Saarbrücken: 1. FCS schon mit 26 Toren

Die Stärke von Saarbrücken liegt in der Offensive – mit insgesamt 26 erzielten Treffern. Vier Niederlagen trüben die Bilanz der Elf von Lukas Kwasniok mit ansonsten sieben Siegen und vier Remis. Die Gäste kamen in den letzten Spielen nicht in Fahrt. So fuhr man nur drei Punkte in den vergangenen fünf Begegnungen ein. Um den zweiten Tabellenplatz zu halten, ist das definitiv zu wenig. (Hier zur Tabelle der 3. Liga)

Magdeburg – Saarbrücken: Saarbrücken Favorit

Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der FCM schafft es mit 14 Zählern derzeit nur auf Platz 18, während der 1. FC Saarbrücken elf Punkte mehr vorweist und damit den zweiten Rang einnimmt.

Der 1. FC Magdeburg steht vor einer schweren Aufgabe, schließlich lief die bisherige Saison von Saarbrücken bedeutend besser als die von Magdeburg. (Hier zum Liveticker der 3. Liga)