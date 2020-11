Viktoria Köln hat sich am Sonntag in der 3. Liga durch ein 2:2 (2:1) bei der SpVgg Unterhaching auf den fünften Tabellenplatz mit 17 Punkten verbessert. Allerdings vergaben die Rheinländer eine 2:0-Führung.

Bernard Kyere (16.) und Mike Wunderlich (22.) sorgten per Doppelschlag für eine scheinbar klare Führung der Rheinländer. Patrick Hasenhüttl (28.) und Niclas Anspach (59.) schossen die Tore für die Münchner Vorstädter. (Tabelle der 3. Liga)

Anzeige

Aufsteiger VfB Lübeck konnte zuvor den vierten Sieg in Folge feiern. Die Norddeutschen setzten sich gegen Bayern München II, den Meister der vergangenen Saison, mit 3:0 (0:0) durch und haben jetzt schon 14 Punkte auf dem Konto. Sie zogen in der Tabelle an den "kleinen" Bayern vorbei.

Yannick Deichmann (46.) erzielte das Führungstor für den VfB. Zuvor hatten die Bayern Bright Arry Mbi wegen wiederholten Foulspiels (31.) durch Gelb-Rote Karte verloren. Pascal Steinwender (73.) und Ersin Zehir (78.) sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung.

Alle 380 Spiele der 3. Liga live. An jedem Spieltag zusätzlich in der Konferenz. Die Highlights und alle Spiele jederzeit auch auf Abruf nur bei MAGENTA SPORT! | ANZEIGE