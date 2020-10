Der TSV 1860 München ist in der 3. Liga an die Tabellenspitze zurückgekehrt.

Fünf Tage nach der ersten Saisonniederlage siegten die Löwen im so genannten "S-Bahn-Derby" bei der SpVgg Unterhaching mit 2:0 (1:0) und lösten Hansa Rostock als Spitzenreiter ab (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER).

Am vergangenen Mittwoch hatten die "Sechzger" durch das 1:2 gegen den 1. FC Saarbrücken Platz eins eingebüßt. Geburtstagskind Dennis Dressel brachte die Gäste im leeren Sportpark bereits in der 14. Minute in Führung.

Für die Entscheidung sorgte Sascha Mölders kurz vor Schluss (85.) mit einem abgefälschten Schuss. Ursprünglich waren für das Duell der Nachbarn 1500 Zuschauer zugelassen worden, aufgrund der stark steigenden Corona-Infektionen blieben die Ränge jedoch leer.

In der ersten Hälfte hatten die Löwen die besseren Chancen und gingen folgerichtig in Führung. Erst in den letzten Minuten des ersten Durchgangs wirkte Haching wieder stabiler, gute Chancen konnte sich das Team von Trainer Arie van Lent aber nicht erarbeiten. Nach der Pause aber wieder das alte Bild: Sechzig hatte mehr vom Spiel und war gefährlicher.

Mit dem vierten Saisontor des mittlerweile 35-jährigen Mölders war die Partie entschieden.