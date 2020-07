Die Würzburger Kickers entreißen mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit dem FC Ingolstadt noch den direkten Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Während der FCI sich nun in der Relegation gegen den 1.FC Nürnberg versuchen darf, musst der Chemnitzer FC runter in die Regionalliga.

SPORT1 zeigt die Höhepunkte des 37. Spieltags im Video:

Kostet diese Szene Chemnitz die Liga?

Elfer ins Glück! Würzburges Last-Minute-Aufstieg

Trotz Pleite: Bayern feiert historischen Titel

Sieben-Tore-Spektakel: Braunschweig verpasst Meisterschaft

Trotz Traumtor: FCI nur in Relegation