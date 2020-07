Claus Schromm ist nicht mehr Trainer beim Drittligisten SpVgg Unterhaching - wird allerdings seinen Nachfolger selbst aussuchen.

"Wir haben ganz ehrliche, offene Gespräche geführt. Und sind gemeinsam zur Entscheidung gekommen, dass jetzt der Zeitpunkt der Richtige ist, dass der Claus weg von der Linie geht", sagte Vereinspräsident Manfred Schwabl am Mittwoch. Schromm soll die sportliche Leitung des früheren Bundesligisten übernehmen und in dieser Funktion einen neuen Trainer finden.

Schromm erklärte bei SPORT1: "Der neue Trainer wird nicht aus dem Verein kommen, sondern ein externer Mann sein. Er muss Haching kennen und verstehen. Er braucht Erfahrung im Juniorenbereich und mindestens Regionalliga. Es wird keinen Schnellschuss gehen, es muss einfach passen. Am Montag ist Trainingsstart, es kommt da nicht auf zwei Tage an. Wir haben bisher eine Hand voll Kandidaten."

Kurz und Maurer unter den Kandidaten

Zu diesen gehören unter anderem Marco Kurz (früher u.a. beim TSV 1860 München und dem 1. FC Kaiserslautern, zuletzt beim australischen Fußballklub Melbourne Victory) und Reiner Maurer (zuletzt Türkgücü München). Beide befinden sich derzeit in der bayrischen Landeshauptstadt und wären verfügbar.

Die Hachinger hatten die vergangene Saison auf Rang elf in der 3. Liga beendet, nachdem sie lange Zeit auf einem Aufstiegsplatz gestanden hatten. Es war nach dem Aufstieg aus der Regionalliga Bayern 2017 unter Schromm das dritte Mal in Serie, dass die Mannschaft in der Rückrunde eine hervorragende Ausgangsposition für den angestrebten Aufstieg in die 2. Bundesliga verspielte.

"Zuerst muss man vor der eigenen Tür kehren und das habe ich gemacht", sagte Schromm zum Rückzug als Trainer.

