Eintracht Braunschweig kehrt nach zwei Jahren in die 2. Bundesliga zurück. Der frühere deutsche Meister gewann am vorletzten Spieltag der 3. Liga 3:2 (2:1) gegen Waldhof Mannheim und ist damit nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz zu verdrängen.

Braunschweig profitierte vom 2:2-Ausgleichstreffer von Tabellenführer Bayern München II in der Nachspielzeit gegen den MSV Duisburg. Die Bayern-Reserve darf nicht aufsteigen. (Tabelle der 3. Liga)

"Wir können es noch nicht so realisieren, dass der Ausgleich in München gefallen ist. Es wird eine lange Nacht werden", kündigte Aufstiegscoach Marco Antwerpen bei MagentaSport an.

Preußen Münster steigt in Regionalliga ab

Preußen Münster steht als dritter von vier Absteigern fest. Nach einem 0:3 (0:1) gegen den SV Meppen kann sich der frühere Bundesligist bei vier Punkten Rückstand auf Platz 16 nicht mehr retten und muss nach neun Jahren zurück in die Regionalliga. Zuvor hatten bereits die SG Sonnenhof Großaspach und Carl Zeiss Jena keine Chance mehr auf den Klassenerhalt.

"Die Leere ist sehr groß. Wir haben es nicht geschafft, die Motivation ins Spiel zu tragen. Wenn man nicht absteigen will, muss man halt auch mal ein Tor schießen", gab sich Müsters Trainer Sascha Hildmann bei MagentaSport ernüchtert.

Die Entscheidung über den vierten Absteiger zwischen dem FSV Zwickau (43 Punkten) und dem Chemnitzer FC (41) fällt beim Saisonfinale am Samstag um 14.00 Uhr. Das direkte Duell gewann am Mittwoch der FSV mit 2:1 (0:0).