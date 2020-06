Die 3. Liga ist zurück aus der Corona-Pause - und wie!

Am 28. Spieltag am vergangenen Wochenende war nicht nur mit 35 Toren reichlich Spektakel geboten. Es bahnt sich auch ein furioses Saisonfinale an.

Insbesondere im Kampf um die ersten drei Plätze kann noch sehr viel passieren. Womöglich steht der 3. Liga das spannendste Aufstiegsrennen aller Zeiten bevor. (Tabelle der 3. Liga)

Tabellenführer MSV Duisburg und den KFC Uerdingen auf Rang elf trennen lediglich fünf Punkte, der Rückstand der Uerdinger auf den Relegationsplatz beträgt sogar nur drei Zähler!

Fünf Zähler zwischen Platz eins und elf: Im Aufstiegsrennen der 3. Liga geht es unglaublich eng zu © SPORT1

Erst hinter dem KFC besteht zum Chemnitzer FC auf Platz zwölf eine etwas größere Lücke von fünf Punkten. Doch alle Teams von Uerdingen aufwärts dürfen sich berechtigte Hoffnungen auf eine Endplatzierung unter den Top 3 machen.

Mindestens, denn angesichts von noch zehn ausstehenden Spieltagen könnten bei einer Erfolgsserie selbst Teams wie Chemnitz oder der punktgleiche 1. FC Kaiserslautern ihre acht Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz noch wettmachen.

Mindestens zehn Teams im Rennen um die 2. Bundesliga

An der Tabellenspitze hat Duisburg seinen einst großen Vorsprung durch vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen eingebüßt. Die SpVgg Unterhaching hat nun mit 47 genauso viele Punkte auf dem Konto wie die Zebras.

Durch ein 3:2 nach 0:2 gegen Duisburg verdrängte der TSV 1860 München Waldhof Mannheim (1:2 gegen Uerdingen) von Rang drei, der zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

Die Löwen sind seit 15 Partien ungeschlagen, mit drei Siegen am Stück das Team der Stunde, und haben 45 Zähler auf ihrem Konto. Dahinter folgen mit Mannheim, der zweiten Mannschaft des FC Bayern, Eintracht Braunschweig und den Würzburger Kickers vier Klubs mit jeweils 44 Punkten.

Noch einmal zwei Punkte weniger haben der SV Meppen, der FC Ingolstadt, Hansa Rostock und eben Uerdingen.

FC Bayern II außen vor

Auch beim Torverhältnis, das am Ende den Ausschlag geben könnte, unterscheiden sich die Teams nicht wesentlich. Bis auf eine Ausnahme: Der KFC ist mit einer Bilanz von 34:40 Toren die einzige der genannten Mannschaften mit einem negativen Verhältnis. Ansonsten variieren die Tordifferenzen von +5 (Rostock) bis +14 (Duisburg).

Außen vor im Aufstiegsrennen ist der FC Bayern II. Die Münchner dürfen als zweites Team des Rekordmeisters nicht in der 2. Bundesliga spielen.

Sollten die kleinen Bayern nach dem 38. Spieltag einen der ersten drei Plätze belegen, verbieten die Statuten den Aufstieg beziehungsweise die Teilnahme an der Relegation und der nächstbeste Verein rückt nach.

So viel Spannung ermöglicht hat die Formkrise der Topteams, die über den Winter lange Zeit die Liga dominierten. Duisburg verlor zuletzt sehr häufig, Haching kassierte vor der Corona-Unterbrechung Anfang März ebenfalls zwei Niederlagen.

Mannheim und Ingolstadt in der Krise

Auch für Mannheim läuft es nicht rund: Waldhof holte nur einen Sieg aus den letzten fünf Partien. Und am schlimmsten in der Krise steckt der FC Ingolstadt: Die mit dem klar kommunizierten Ziel Aufstieg in die Saison gestarteten Schanzer sind durch fünf Pleiten aus den vergangenen sechs Spielen regelrecht abgestürzt.

Davon profitierten insbesondere 1860, Bayern II, Braunschweig und Würzburg, die reichlich punkteten und in der Tabelle kletterten.

Nun stehen in den kommenden Wochen für jedes Team noch zehn Partien auf dem Programm. Der letzte Spieltag steigt am 4. Juli. Es könnte dramatisch werden.