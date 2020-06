Das Playoff-Rückspiel im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga zwischen dem SC Verl und Lok Leipzig am kommenden Dienstag (16 Uhr) wird in Bielefeld ausgetragen. Das wurde am Freitag offiziell mitgeteilt.

Das Hinspiel zwischen Leipzig, Teilnehmer der Regionalliga Nordost, sowie West-Vertreter Verl war am Donnerstag in Sachsen mit einem 2:2 über die Bühne gegangen.

Das Stadion in Verl kommt für das Rückspiel nicht infrage, da über den gesamten Kreis Gütersloh, in dem Verl liegt, nach dem Corona-Ausbruch in der Fleischfabrik von Schalkes Aufsichtsratschef Clemens Tönnies ein Lockdown verhängt wurde.

Eigentlich war zunächst das Stadion des Bundesliga-Absteigers SC Paderborn als Spielort vorgesehen, da Verl im Falle des Aufstiegs auch seine Drittliga-Heimspiele in Paderborn austragen wird. In Abstimmung mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den Behörden erfolgte aber die Verlegung nach Bielefeld.