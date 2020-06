Eintracht Braunschweig (r.) kam gegen Ingolstadt nicht über ein Unentschieden hinaus © Imago

SID Lesedauer: 2 Minuten

Im Rennen um den Aufstieg in die zweite Liga schwächelt Eintracht Braunschweig. Die Würzburger Kickers schnuppern dagegen so langsam an den Aufstiegsrängen.