Selbst Aufsteigen kann die zweite Mannschaft des FC Bayern München leider nicht.

Die Zweitvertretung des Rekordmeisters muss mindestens zwei Ligen unter der ersten Mannschaft spielen, daher ist für Bayern II in der 3. Liga Endstation.

Anzeige

Als aktueller Tabellendritter könnte das Team von Sebastian Hoeneß die Saison also gemütlich ausklingen lassen. Doch weit gefehlt. Ein Sieg am Mittwoch im Derby wäre nicht nur ein Prestigeerfolg, man könnte dem Erzrivalen kräftig in die Aufstiegssuppe spucken. Denn zu Gast im Grünwalder Stadion ist kein Geringerer als 1860 München. (3. Liga: FC Bayern München II – 1860 München, 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Die SPORT1 News sind zurück! Alles aus der Welt des Sports ab Montag immer um 19.30 Uhr im TV auf SPORT1, auf SPORT1.de und in der SPORT1-App

Das Team von Michael Köllner kann anders als die Bayern sehr wohl in die 2. Bundesliga aufsteigen. Mit einer Niederlage bei den Bayern wären aber wohl sämtliche Träume ausgeträumt. Schon vor dem Duell trennen die Löwen bei noch vier ausstehenden Spielen fünf Punkte auf einen Aufstiegsplatz.

Favorit in dem Duell dürften die Bayern sein. Seit der Wiederaufnahme der Liga nach der Corona-Pause kassierte das Hoeneß-Team noch keine Niederlage, die Löwen verloren dagegen drei der vergangenen fünf Partien. Mit einem Sieg übernähmen die Bayern dazu die Tabellenspitze zurück.

So können Sie den 35. Spieltag der 3. Liga LIVE verfolgen:

Stream: MagentaSport

Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App