Der KFC Uerdingen und Stefan Effenberg gehen nach weniger als acht Monaten wieder getrennte Wege.

Wie der Drittligist am Dienstagabend mitteilte, verlässt der Manager Sport den KFC auf eigenen Wunsch und mit sofortiger Wirkung.

Anzeige

Das war Effenbergs Plan mit Uerdingen

"Stefan Effenberg hat uns gegenüber erklärt, den Klub verlassen zu wollen. Diesem Wunsch haben wir entsprochen. Wir danken ihm für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste", wird Geschäftsführer Nikolas Weinhart in einer Vereinsmitteilung zitiert.

SPORT1-Experte Effenberg der am Sonntag (ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM) im CHECK24 Doppelpass zu Gast ist, war erst im vergangenen Oktober als Manager Sport in Uerdingen vorgestellt worden, um Weinhart und Geldgeber Michail Ponomarew "in den sportlichen Entscheidungsprozessen zur Seite stehen".

Auf SPORT1-Nachfrage wollte sich Ponomarew nicht weiter dazu äußern.

Effenberg bedankt sich bei Uerdingen

"Es war eine interessante und lehrreiche Zeit beim KFC Uerdingen. Wir haben gemeinsam einiges bewegt. Ich wünsche dem KFC weiterhin viel Glück und Erfolg", sagte Effenberg.

Konkrete Hintergründe zur Trennung wurden von beiden Seiten nicht genannt.

In der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Drittliga-Saison belegt Uerdingen den elften Platz und liegt fünf Punkte hinter den Aufstiegsrängen.