Vincent Gembalies ist ein Modelathlet: 1,86 Meter geballte Power! Und mit jedem Zentimeter verkörpert der 20-Jährige den MSV Duisburg. Die Stadt, die Mentalität – und den Erfolg des aktuellen Tabellenführers der 3. Liga.

Der Innenverteidiger bekam von MSV-Trainer Torsten Lieberknecht am 12. Spieltag seine Chance, als Abwehrchef Marvin Compper verletzt ausfiel.

Seitdem machte er neun Spiele über die volle Distanz. Duisburg verlor nur ein einziges davon.

Das beeindruckte auch die vier Gastgeber des SPORT1-Podcasts "Audiobeweis": Die Drittliga-Experten widmen dem Talent aus Duisburg in der aktuellen Folge eine eigene Rubrik.

"Er hat eine Statur wie Niklas Süle – und er identifiziert sich komplett mit dem MSV. Vor der Saison galt er eigentlich als Innenverteidiger Nummer vier. Aber mittlerweile ist er, auch durch die Verletzungen von Compper als Nummer eins fast gesetzt", sagt Liga-Kenner Yannick Bakic über das Duisburger Eigengewächs.

Gembalies liebt Duisburg - und Duisburg liebt Gembalies

Gembalies wurde in Duisburg geboren und spielt seit der E-Jugend für den MSV. "Ich liebe die Stadt, weil ich hier geboren bin und die Menschen sehr schätze", sagt er selbst.

Und die Menschen schätzen ihn. Ein Faktor, den Kommentatoren-Legende Markus Höhner im "Audiobeweis" als echtes Plus für den Shootingstar sieht.

20 Jahre - und schon Anführer

"Neben seiner Physis hat er ein Faustpfand, das ihn von den anderen abhebt. Die Fans lieben ihn, weil er einer von ihnen ist", sagt Höhner: "Vielleicht gibt ihm das auch das Selbstvertrauen und die Ruhe, sogar schon als Leader aufzutreten."

Genau diese Ausstrahlung beeindruckt auch Thomas Wagner, den dritten Experten: "Eigentlich war Compper auserkoren, für das Besondere in der MSV-Abwehr zu sorgen. Aber das hat inzwischen eher Gembalies gemacht. Trotz seines jungen Alters hat man das Gefühl, dass er sogar schon führen kann. Wenn du in so einer Mannschaft, wo sowohl abgezockte Ältere als auch junge Wilde stehen, so eine Rolle spielst: Hut ab!"

