Waldhof Mannheim muss in der 3. Liga im Kampf um den Aufstieg einen Rückschlag hinnehmen. 1860 München führt in Zwickau zweimal, muss am Ende aber mit einem Remis leben.