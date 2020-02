Der 1. FC Kaiserslautern hat Torwarttrainer-Legende Gerry Ehrmann freigestellt.

Eine entsprechende Bild-Meldung deckt sich mit SPORT1-Informationen. Der 61-Jährige hatte in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten mit Trainer Boris Schommers, die sich in den vergangenen Tagen verschärft haben.

Am Sonntag reagierte der Drittligist mit der Freistellung, nach dem Vormittagstraining wurde Ehrmann über die Entscheidung informiert. Ist die Entscheidung endgültig? Wie SPORT1 erfuhr, stehen in den nächsten Tagen Gespräche zwischen der Vereinsführung und Ehrmann an.

Ehrmann hat Legendenstatus beim FCK

Ehrmann ist eine Legende auf dem Betzenberg, seit 1984 im Verein und eine Identifikationsfigur unter den Fans. Der Torwarttrainer bildete Star-Keeper wie Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Tobias Sippel, Kevin Trapp oder Julian Pollersbeck aus. Derzeit steht mit Lennart Grill (21) erneut ein talentierter Torwart beim FCK im Tor. Auch Marius Müller, Florian Fromlowitz und Luis Robles lernten unter "Tarzan" Ehrmann.

Nach dem 0:0 gegen den FSV Zwickau am Samstag haben die "Roten Teufel" nur noch vier Punkte Vorsprung vor den Abstiegsplätzen, am kommenden Spieltag kommt es zum hitzigen Derby bei Aufsteiger Waldhof Mannheim. Außerdem ist die Lizenz für die kommende Drittliga-Saison laut Bild noch nicht gesichert, aktuell sollen noch vier Millionen Euro fehlen.