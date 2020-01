Lars Dietz feierte mit Viktoria Köln einen wichtigen Sieg © Getty Images

Viktoria Köln gelingt in der 3. Liga ein wichtiger Sieg im Abstiegskampf. In Halle geben die Kölner zuerst eine Zwei-Tore-Führung her, schlagen dann aber zu.