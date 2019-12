Drittligist Hansa Rostock muss aufgrund zweier Fälle unsportlichen Verhaltens seiner Fans 9000 Euro Strafe zahlen.

Im Auswärtsspiel beim FC Ingolstadt am 23. August hatten Rostocker Anhänger mindestens vier Getränkebecher in den Innenraum geworfen, beim Gastspiel bei Eintracht Braunschweig acht Tage zuvor waren mindestens 26 Kassenrollen und Sitzschalen in den Innenraum geschmissen worden - eine Kassenrolle traf einen Braunschweiger Spieler am Arm.

Der Klub hat dem Urteil des DFB-Sportgerichts zugestimmt. Die Urteile sind damit rechtskräftig.