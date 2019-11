So eng geht es in der 3. Liga: Am 14. Spieltag wechselten sich gleich mehrere Mannschaften an der Tabellenspitze ab.

Erst verdrängte die SpVgg Unterhaching am Samstag den HFC vom Platz an der Sonne, ehe am Montag der MSV Duisburg auf Platz eins kletterte. (Die Tabelle der 3. Liga)

Anzeige

Am anderen Ende der Tabelle wird die Lage des 1. FC Kaiserslautern immer dramatischer. Dem Chemnitzer FC reichen drei Führungen nicht zum Sieg.

SPORT1 zeigt die Höhepunkte des 14. Spieltags:

Nächste Pleite! Krise bei Kaiserslautern verschärft sich

Nächste Pleite! Krise bei Kaiserslautern verschärft sich

Die Misere des 1. FC Kaiserslautern geht weiter: Die Roten Teufel verlieren gegen die Würzburger Kickers und bleiben weiterhin auf einem Abstiegsrang.

Irres Comeback! Bayern verspielt Zwei-Tore-Führung

Irres Comeback! Bayern verspielt Zwei-Tore-Führung

Der SV Meppen hat gegen den FC Bayern München furios gewonnen. In einer rasanten Partie lagen die Emsländer eine gute Viertelstunde vor dem Abpfiff noch mit 1:3 in Rückstand.

Chemnitz verspielt dreimalige Führung

Chemnitz verspielt dreimalige Führung

Auch im zehnten Anlauf konnte Preußen Münster in der Liga nicht gewinnen. Die Münsteraner kamen im Heimspiel gegen den Chemnitzer FC nicht über ein Remis hinaus.

Mölders schießt 1860 mit Doppelpack zum Sieg

Mölders schießt 1860 mit Doppelpack zum Sieg

Der TSV 1860 München hat nach drei Spielen wieder gewonnen: Beim Sieg gegen Viktoria Köln schnürrt Mölders einen Doppelpack.