Der neue Manager Stefan Effenberg hat beim Drittligisten KFC Uerdingen die erste wichtige Personalie geklärt. Daniel Steuernagel (39) wird das Team künftig als Cheftrainer gemeinsam mit Teamchef Stefan Reisinger betreuen.

Der Fußballlehrer, der bis September die Regionalliga-Mannschaft der Kickers Offenbach trainierte, unterschrieb nach Klubangaben einen Vertrag bis zum Ende der aktuellen Saison.

"Wir sind uns sicher, dass wir in der neuen Konstellation wieder in die Erfolgsspur finden werden", sagte Effenberg. Der eigentliche Co-Trainer Reisinger hatte den Platz an der Seitenlinie nach der Trennung von Heiko Vogel Ende September interimsweise übernommen, verfügt aber nicht über die erforderliche Trainerlizenz.