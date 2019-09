Der 1. FC Kaiserslautern hat im Drittliga-Derby gegen Aufsteiger Waldhof Mannheim einen Sieg verpasst. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Die Roten Teufel kamen im ersten Liga-Duell mit dem Erzrivalen seit 22 Jahren nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. FCK-Verteidiger Kevin Kraus (34.) hatte den Führungstreffer von Gian-Luca Korte (11.) gekontert. (Service: Ergebnisse und Spielplan)

Kaiserslautern steckt im Mittelfeld

In der Tabelle steckt der FCK weiter im Mittelfeld fest, während Mannheim Kontakt zur Spitzengruppe hält. 36.766 Zuschauer auf dem Betzenberg hatten der Partie unter anderem mit einer spektakulären Choreografie vor Spielbeginn einen emotionalen Rahmen bereitet. Die befürchteten Krawalle blieben zunächst aus, bis zum Abpfiff gab es keine Meldungen über Zusammenstöße beider Fanlager. (Service: Tabelle der 3. Liga)

Nachdem Kaiserslauterns Angreifer Timmy Thiele (8.) den ersten gefährlichen Torschuss des Spiels abgegeben hatte, traf Korte mit der ersten echten Chance für die Gäste per Kopf zur Führung. In der Folge war der FCK spielbestimmend und kam nach einer Ecke verdient zum Ausgleich.

In der zweiten Hälfte war zunächst Kaiserslautern nahe an der Führung, weil Michael Schultz beinahe ein Eigentor unterlaufen wäre (46.). In der Folge verflachte die Partie. Die Schlussphase gehörte noch einmal den Mannheimern, die jedoch zwei gute Chancen liegen ließen.