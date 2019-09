Boris Schommers wird der neue Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Das gaben die Pfälzer am Donnerstagvormittag bekannt.

Der 40-Jährige stand zuletzt beim 1. FC Nürnberg an der Seitenlinie. Er war im Sommer 2017 als Co-Trainer unter Michael Köllner in die Saison gestartet, in der vergangenen Spielzeit 2018/19 übernahm Schommers die letzten 13 Saisonspiele als Interimstrainer. Als am Saisonende der Abstieg feststand, musste er gehen.

Anzeige

Gegen Magdeburg mit Schommers

Bereits beim nächsten Saisonspiel gegen den 1. FC Magdeburg (3. Liga: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg am Sa. ab 14 Uhr im LIVETICKER) wird Schommers nun bei Kaiserslautern an der Seitenlinie stehen.

Auf dem Betzenberg folgt er somit auf Sascha Hildmann. Dieser musste nach der 1:6-Niederlage gegen den SV Meppen seinen Hut nehmen.

Als Co-Trainer bekommt er Kevin McKenna an die Seite gestellt. Der 39-Jährige bestritt in seiner aktiven Karriere 112 Bundesligaspiele und 98 Zweitligaspiele, beim 1. FC Köln genoss er als "Eisenfuß" Kultstatus.

Beide sollen am Donnerstag um 13 Uhr, im Rahmen der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Magdeburg, im Fritz-Walter-Stadion vorgestellt werden. Auch das erste Training unter dem neuen Trainer steht am Donnerstag auf dem Plan.