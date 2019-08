Der 1. FC Kaiserslautern schmiss den FSV Mainz 05 mit 2:0 aus dem DFB-Pokal © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Am 5. Spieltag in der 3. Liga will sich Braunschweig in Kaiserslautern weiter in der oberen Tabellenhälfte festsetzen. Jena empfängt indes Mannheim.