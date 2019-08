Auch am 4. Spieltag der dritten Liga gab es einige Highlights zu bestaunen.

Beim Remis zwischen Großaspach und Uerdingen geht es hoch her - mit Kevin Großkreutz in einer der Hauptrollen. Der 1. FC Kaiserslautern verspielt die Führung in Münster und steht nach einem Torwartpatzer am Ende mit leeren Händen da.

Anzeige

Der FC Bayern II fühlt sich um ein reguläres Tor betrogen - und kassiert eine heftige Pleite im Aufsteiger-Duell.

SPORT1 zeigt die Höhepunkte des 4. Spieltags.

Drin oder nicht drin? Bayern II fühlt sich um Tor betrogen

Drin oder nicht drin? Bayern II fühlt sich um Tor betrogen

Der FC Bayern II verliert ein turbulentes Aufsteigerduell gegen Viktoria Köln deutlich. Ein vermeintliches Tor in der zweiten Hälfte sorgt für Wirbel.

Rot für Großkreutz? Diese Szene sorgt für Aufregung

Rot für Großkreutz? Diese Szene sorgt für Aufregung

Uerdingen-Kapitän Kevin Großkreutz sorgt in Großaspach für reichlich Diskussionsstoff. In der Nachspielzeit geht es dann noch mal so richtig hoch her.

Torwartpatzer wird Lautern im Topspiel zum Verhängnis

Torwartpatzer wird Lautern im Topspiel zum Verhängnis

Preußen Münster und der 1. FC Kaiserslautern liefern sich ein packendes Spitzenspiel. Den Gästen wird ein Torwartpatzer kurz vor Schluss zum Verhängnis.

Achtung, Slapstick! Gaga-Eigentor schockt die Eintracht

Den muss er doch weghauen! Unglaubliches Slapstick-Eigentor

Emotionale Rückkehr von Torsten Lieberknecht: Mit dem MSV Duisburg stürzt er Ex-Klub Braunschweig von der Tabellenspitze - dank einem kuriosen Eigentor.