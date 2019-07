Der ehemalige U21-Nationalspieler Timo Gebhart wird zum dritten Mal ein "Löwe".

Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler erhält beim Drittligisten 1860 München einen Vertrag bis zum Saisonende.

Ermöglicht wurde die Verpflichtung nach Angaben des Vereins durch ein Sponsoring des umstrittenen Investors Hasan Ismaik.

Gorenzel glaubt an Gebharts Fähigkeiten

"Wenn Timo Gebhart körperlich fit bleibt, hat er gewiss noch die Fähigkeiten, einem Drittligaspiel im Kollektiv die entscheidenden Impulse zu geben", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel.

Gebhart hat in seiner Karriere unter anderem sechs Einsätze in der Champions League für den VfB Stuttgart absolviert. Zuletzt spielte er in der Regionalliga Nordost für den FC Viktoria 1889 Berlin.