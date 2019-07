Endlich wieder Pflichtspiel-Fußball!

Am Freitag ballert die 3. Liga los. Den Auftakt machen 1860 München und Preußen Münster. Für die Löwen ist es ein Heimspiel und die Chance, die Mission Klassenerhalt mit einem Sieg einzuläuten. (3. Liga: 1860 München - Preußen Münster ab 19.00 Uhr im LIVETICKER)

Neuzugänge gibt es allerdings kaum, weil kein Geld. Stattdessen wurde der Kader reduziert. Einzige externe Verstärkung ist Dennis Erdmann vom 1. FC Magdeburg. Für etwas Euphorie sorgte die Rückholaktion von Timo Gebhart. Das 1860-Eigengewächs wurde durch Investor Hasan Ismaik verpflichtet, der den Mittelfeldspieler privat finanziert hat.

1860 will den Klassenerhalt

Trainer Daniel Bierofka hält als Löwen-Urgestein den Laden zusammen und glaubt weiter an seinen Verein. Sein verlängerter Arm auf dem Platz ist Stürmer Sascha Mölders. Ziel ist eine ungefährdete Saison ohne Abstiegssorgen. Allerdings kann auch nach oben was gehen, sollten die Löwen in einen Lauf kommen.

Münster ist ähnlich wie 1860 eine Wundertüte in der kommenden Saison. Es ist schwer einzuschätzen, wie die junge Truppe zurechtkommen wird. Geführt wird sie von den beiden Brüdern Metzelder. Christoph sitzt im Aufsichtsrat, Malte ist Sportdirektor. Diese Führung könnte dem Team Halt geben.

