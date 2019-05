Investor Mikhail Ponomarev hat die Verpflichtung von Norbert Meier als Trainer des KFC Uerdingen im Nachhinein als seinen "größten Fehler" bezeichnet.

Via Twitter rechnete Ponomarev mit dem Ex-Coach, der Mitte März nach sieben sieglosen Spielen wieder entlassen wurde, ab.

Anzeige

"KFC-Momentum Norbert Meier: Mein größter Fehler beim KFC. Der schlechteste Trainer in der KFC-Geschichte. Der KFC war seine letzte Station als Trainer in Deutschland", schrieb Ponomarev auf dem am 1. Mai eingerichteten Twitter-Account "KFC_Vorstand".

Die Highlights der 3. Liga am Montag ab 23.30 Uhr in Bundesliga Pur im TV auf SPORT1

Meier hatte am 3. Februar das Traineramt bei dem Drittligisten übernommen. In sieben Spielen unter seiner Regie holte der Aufsteiger nur drei Unentschieden und kassierte vier Pleiten.