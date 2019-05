Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) bittet die Drittligisten 1860 München, VfL Osnabrück und Carl Zeiss Jena wegen des Fehlverhaltens ihrer Fans zur Kasse.

Das DFB-Sportgericht verhängte Strafen in Höhe von 16.750 Euro an München, 4900 Euro an Osnabrück und 700 Euro an Jena. In allen drei Fällen hatten die Zuschauer pyrotechnische Gegenstände abgebrannt, es kam teils zu Spielunterbrechungen und starker Rauchentwicklung. Dies teilte der DFB am Montag mit.