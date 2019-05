Es ist das Duell zweier namhafter Mannschaften. Zwischen dem VfL Wolfsburg II und dem FC Bayern München II geht es in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga.

Ab 19 Uhr steigt das Hinspiel in Wolfsburg, am Sonntag wird das Rückspiel im Grünwalder Stadion ausgetragen.

2011 stieg der FC Bayern II aus der 3. Liga ab, wartet seitdem auf die Rückkehr. 2014 scheiterte man dramatisch in letzter Minute an Fortuna Köln und an der Auswärtstorregel.

Für Wolfsburg II ist es gar der dritte Anlauf, nachdem man 2014 gegen die SG Sonnenhof Großaspach sowie 2016 gegen Jahn Regensburg den Kürzeren gezogen hatte.

"Es ist zu spüren, dass die Jungs richtig Bock auf diese Partien haben", sagte FCB-Trainer Holger Seitz. "Wir haben aktuell einen guten Mix aus positiver Anspannung und Lockerheit."

+++ Gleich geht's los +++

Die Spieler warten in dem Spielertunnel. Das AOK-Stadion ist fast ausverkauft. Allein 1000 Zuschauer sind aus München angereist und beeindrucken mit einer tollen Choreo.

+++ Wolfsburg startet mit Offensivpower +++

VfL-Coach Ziehl bietet seine Ballermänner auf. Blaz Kramer (8 Saisontore) und Julian Justvan (7 Treffer) stürmt Topstürmer Daniel Hanslik, der die Torjägerliste der Regionalliga Nord mit 19 Treffern anführt.

Den 22-Jährigen sollte man auf dem Zettel haben, denn ab nächster Saison stürmt er für Holstein Kiel in der 2. Bundesliga.

+++ Bayern mit Davies in der Startelf +++

Die Amateure des FC Bayern bekommen Unterstützung von den Profis. Der frischgebackene Deutsche Meister Alphonso Davies kommt von den Profis und soll beim Aufstieg in die dritte Liga helfen.

+++ Wolfbsurg II in der Regionalliga Nord das Maß aller Dinge +++

Die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg konnte die Regionalliga Nord nicht so deutlich gewinnen wie vergleichsweise der FC Bayern II. Drei Punkte trennten am Ende den VfL von dem Zweiplatzierten VfB Lübeck.

Doch mit 28 Gegentreffern stellen die Wölfe die beste Defensive aller Regionalligisten. Auch die 86 erzielten Treffer werden im Ligenvergleich nur von Waldhof Mannheim übertroffen (88). Es wartet eine harte Nuss auf die Bayern.

"Wir müssen die Ruhe bewahren und auf unsere eigenen Stärken bauen. In den zurückliegenden Monaten haben wir schon oft bewiesen, auch mit Rückschlägen gut umgehen zu können. Die Jungs haben einen großen Siegeswillen und wissen, dass sie nun gemeinsam etwas ganz Großes erreichen können", erklärte Wolfsburg-Trainer Rüdiger Ziehl.

+++ Motivationsvideo für die Amateure +++

An Unterstützung dürfte es heute nicht mangeln. Der FC Bayern stimmte seine zweite Mannschaft mit einem Motivationsvideo auf die anstehende Aufgabe ein.

+++ Bayern II: Meister der Regionalliga Bayern +++

Mit sieben Punkte Vorsprung auf Verfolger VfB Eichstätt sicherten sich die Amateure des FC Bayern souverän die Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Bayern II stellte in ihrer Konkurrenz mit einem Torverhältnis von 72:30 den besten Sturm und die beste Defensive.

Dennoch sind die Bayern vor Wolfsburg gewarnt, wie Toptorjäger Otschi Wriedt weiß: "Sie haben, wie wir, die beste Offensive ihrer Liga, aber gleichzeitig auch nur 28 Gegentore bekommen. Individuell haben sie sehr viel Qualität."

+++ Teil eins der Relegation +++

Herzlichen willkommen zum Relegations-Hinspiel zwischen dem VfL Wolfsburg II und dem FC Bayern II.