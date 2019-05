Im Rückspiel gegen die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg muss der FC Bayern II im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga gewinnen - und das mit mindestens zwei Toren Unterschied. Das Hinspiel endete 3:1 für die Wölfe.

Jetzt das aktuelle Trikot des VfL Wolfsburg bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Anzeige

Jetzt aktuelle Fanartikel des FC Bayern München bestellen - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

In der kommenden Saison wird damit nach einem Jahr Unterbrechung wieder eine zweite Mannschaft in der 3. Liga spielen. Nach dem Abstieg von Werder Bremen II 2018 waren in der abgelaufenen Saison erstmals seit Liga-Gründung nur Erstvertretungen am Start.

Der SPORT1-LIVETICKER zum Relegationsrückspiel:

FC Bayern II - VfL Wolfsburg II 3:1

+++ 55. Minute +++

Ansatz von Frust beim VfL Wolfsburg II. Rizzi sieht Gelb nach einem unnötigen Einsteigen an der Seitenlinie.

+++ 54. Minute +++

Wolfsburgs Plan geht nicht auf. Die Wölfe werden für ihre Passivität bestraft und machen jetzt wieder mehr fürs Spiel. Das Momentum liegt jetzt klar bei den Bayern!

+++ 49. Minute TOR FÜR BAYERN +++

Das ist der Ausgleich über beide Spiele - 3:1 für die Bayern. Starker Ball über die Abwehr auf Jeong, der den Ball perfekt mitnimmt und von rechts auf den freistehenden Wriedt schiebt. Der versenkt den Ball eiskalt und stellt auf Null - Stand jetzt Verlängerung!

+++ 46. Minute +++

Anpfiff zur 2. Halbzeit. Keine Änderungen auf beiden Seiten.

Die Bayern rennen sofort an und werden von einem frenetischen Publikum bejubelt.

+++ Halbzeit +++

Pause in diesem verrückten Spiel im Stadion an der Grünwalder Straße. Bayern beginnt nervös und gehen nach einem Riesenbock von Mai mit 0:1 in Rückstand. Nutznießer war Wölfe-Tormaschine Hanslik, der auch im Hinspiel doppelt traf.

Die Bayern erholten sich schnell und kamen nach langer Druckphase in der 33. Minute zum verdienten Ausgleich. Rochelt markierte das 1:1 nach starker Vorarbeit von Wriedt. Gute fünf Minuten später ist es ausgerechnet Lars Lukas Mai, der eine Ecke am langen Pfosten einnickt und auf 2:1 stellt.

Den Bayern-Amateuren fehlt noch ein Tor für die Verlängerung.

+++ 43. Minute +++

Wriedt hat ganz viel Glück. Er trifft VfL-Kapitän Klamt mit offener Sohle. Hier hätte er sich über Gelb-Rot überhaupt nicht beschweren können. Koslowski belässt es bei einer finalen Ermahnung.

+++ 41. Minute TOR FÜR BAYERN +++

Erst Pechvogel jetzt Heilsbringer! Lars Lukas Mai trifft nach einer Ecke von Rochelt per Kopf am langen Pfosten zum 2:1. VfL-Kepper Menzel sieht nicht gut aus und taucht unter der Hereingabe durch.

Die Partie ist endgültig gekippt. Den Bayern fehlt noch ein Tor für die Verlängerung!

+++ 39. Minute +++

Jeong mit der Kopfballchance am rechten Pfosten nach einem Freistoß aus dem Halbfeld - gut einen Meter am linken Winkel vorbei.

+++ 33. Minute TOR FÜR BAYERN +++

Jannik Rochelt zieht nach starker Vorarbeit von Wriedt freistehend am Sechszehner ab und setzt den Ball perfekt ins linke untere Eck - 1:1!

+++ 32. Minute +++

Viel Ball und wenig Chancen - Die Bayern bestimmen jetzt das Spiel, kommen aber nicht in gefährliche Abschlusssituationen.

Der Plan der Wölfe ist klar: Gut stehen und schnell kontern

+++ 27. Minute +++

Bayern bekommt Kontrolle über das Spiel und hat die Chance. Wriedt kommt im Strafraum halblinks zum Abschluss. Ziegele schmeißt sich rein und blockt zur Ecke. Diese bringt nichts ein.

+++ 24. Minute +++

Und die nächste Verwarnung: Bayern-Stürmer Wriedt mit einem harten Einsteigen am gegnerischen Sechszehner. Es kommt kein Spiel zustande.

+++ 23. Minute +++

Der nächste Bitte: Torschütze Hanslik sieht ebenfalls die gelbe Karte. An der Mittelinie fährt er Jeong von hinten in die Beine.

+++ 20. Minute +++

Erste Gelbe Karte der Partie für den FC Bayern. Derrick Köhn sieht nach einem rüden Einsteigen in der Nähe der Mittellinie völlig zurecht den ersten Karton der Partie. Es wird ruppiger.

+++ 15. Minute +++

Die Bayern sind um eine Antwort bemüht, Wolfsburg hat es jetzt nicht mehr eilig.

Schiedsrichter Koslowski ermahnt Wolfsburg-Keeper Menzel jetzt schon zum letzten Mal, weil der sich sehr viel Zeit bei einem Abstoß nimmt.

+++ 8. Minute TOR FÜR WOLFSBURG! +++

Riesenfehler vom Abwehrchef der Bayern! Lars Lukas Mai verspringt bei der Annahme der Ball. Hanslik spritzt 30 Meter vorm Tor dazwischen, steuert alleine auf Kepper Hoffmann zu und schiebt eiskalt zum 1:0 für den VfL ein. Hanslik traf schon im Hinspiel doppelt.

Der FC Bayern braucht nun 3 Tore, um in die Verlängerung zu kommen.

+++ 3. Minute +++

Erster Versuch der Bayern. Will setzt Wriedt am linken Strafraumeck ein, dem verspringt der Ball aber bei der Annahme. Aus spitzem Winkel fliegt der Schuss dann parallel zur Grundlinie entlang und geht schließlich ins Toraus - Nur Abstoß.

+++ Anstoß +++

Die Partie läuft. Die ersten Sekunden sind etwas hektisch.

Die Stimmung im Stadion an der Grünwalder Straße ist prächtig.

+++ Die Aufstellungen +++

Der VfL Wolfsburg geht mit der selben Start-Elf wie im Hinspiel in die Partie. Beim FC Bayern spielen Paul Will und Jannik Rochelt für Meritan Shabani und Joshua Zirkzee.

+++ Teil zwei der Relegation +++

Herzlichen willkommen zum Relegations-Rückspiel zwischen dem FC Bayern II und dem VfL Wolfsburg II.