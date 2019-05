Am 37. Spieltag sind alle Aufstiegsentscheidungen in der 3. Liga bereits gefallen. Einzig das enge Rennen im Abstiegskampf geht am letzten Spieltag in eine neue Runde.

Hallescher FC - Eintracht Braunschweig 1:0

Hallescher FC sorgt für Braunschweiger Abstiegs-Endspiel

Der Hallesche FC feiert im letzten Heimspiel schon jetzt eine tolle Saison. Auf Eintracht Braunschweig wartet am letzten Spieltag dagegen ein Abstiegs-Endspiel.

Preußen Münster - Karlsruher SC 1:4

Aufstieg perfekt! KSC feiert Mega-Party

Der Karlsruher SC macht bei Preußen Münster den Aufstieg perfekt und lässt es danach krachen.

SpVgg Unterhaching - Sportfreunde Lotte 3:0

Sonntagsschuss bringt Haching auf die Siegerstraße

Unterhaching kann am vorletzten Spieltag durchatmen. Der klare Heimsieg wird durch einen Distanzkracher eingeleitet.

SV Meppen - Carl Zeiss Jena 0:1

Jena-Coach bekommt Kopfnuss vom Co-Trainer

Carl Zeiss Jena schlägt Meppen. Danach feiert Co-Trainer Lucca Strolz etwas zu euphorisch.

TSV 1860 München - Fortuna Köln 3:2

Riesen-Choreo und Tränen beim Löwen-Abstiegsgipfel

Der TSV 1860 München empfängt im Abstiegsgipfel die Fortuna aus Köln. Nach Abpfiff fließen Tränen.