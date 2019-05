Beim 1. FC Kaiserslautern ist der Einstieg des milliardenschweren Investors Flavio Becca geplatzt.

In einer Sitzung am Montagabend hatten der Ehrenrat, der Vereinsrat, der Vorstand und die Rechnungsprüfer getagt, um die Situation zu besprechen und einen Konsens für den Investor zu finden. Der Aufsichtsrat nahm an dieser Sitzung nicht teil.

Anzeige

Die Pfälzer entschieden, dass Michael Littig seine Ämter nicht zur Verfügung stellt. Littig ist der Aufsichtsratsvorsitzende des FCK e.V. und Beiratsmitglied in der für den Profifußball zuständigen Kapitalgesellschaft.

Laut Angaben des FCK sei das Angebot einer regionalen Investorengruppe, Eigenkapital in Höhe von 3 Millionen Euro einzubringen, von der Mehrheit positiv begrüßt worden. Weitere Investitionen würden in Abhängigkeit eines Bewertungsverfahrens in Aussicht gestellt, "das laut Angebot in der zweiten Liga von 130 Millionen bis 190 Millionen und in der ersten Liga bis 250 Millionen reichen kann".

Weitere Vertragsdetails werden in den nächsten Tagen geklärt.