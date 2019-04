Der VfL Osnabrück macht die Meisterschaft perfekt und stürzt Cottbus noch tiefer in den Abstiegskampf. Der KSC ist nach dem Sieg in München auf dem besten Weg, dem VfL in die 2. Liga zu folgen.

Uerdingens Osayamen Osawe schießt den VfR Aalen mit einem Dreierpack aus der 3. Kiga und der Edeljoker Julius Düker rettet Braunschweig. (Service: Tabelle der 3. Liga)

Anzeige

SPORT1 zeigt die Höhepunkte im Video.

Meisterschaft! Osnabrück besiegelt in Cottbus Platz 1

Meisterschaft! Osnabrück besiegelt in Cottbus Platz 1

Die Veilchen machten eine Woche nach den ausgelassenen Aufstiegsfeierlichkeiten mit einem 2:1 beim Aufsteiger Energie Cottbus die Meisterschaft perfekt.

Sieg in München: KSC stürmt Richtung 2. Liga

Auswärtserfolg in München: KSC stürmt weiter Richtung 2. Bundesliga

1860 hat dominanten Karlsruhern nichts entgegenzusetzen. Der KSC setzt ein deutliches Zeichen im Aufstiegsrennen.

Dreierpack! Osawe schießt Aalen aus der dritten Liga

Dreierpack! Osawe schießt Aaalen aus der dritten Liga

Der Abstieg des VfR Aalen besiegelt. Das abgeschlagene Schlusslicht unterlag dem Aufsteiger KFC Uerdingen zuhause. Für den KFC war Dreierpacker Osayamen Osawe der Mann des Tages.

Fortuna verzweifelt an Kickers-Keeper Verstappen

Fortuna verzweifelt an Kickers-Keeper Verstappen

Die Kickers sicherten sich durch einen Heimsieg gegen Fortuna Köln den Klassenerhalt. Die Rheinländer verzweifelten währenddessen am bärenstarken Kickers-Schlussmann.

Last-Minute-Ausgleich! Edeljoker Düker macht es schon wieder

Last-Minute-Ausgleich! Edeljoker Düker macht es schon wieder

Eintracht Braunschweig erkämpfte sich gegen Preußen Münster trotz eines Zwei-Tore-Rückstands ein 3:3. Held des Tages war wieder einmal Julius Düker. Er rettete Braunschweig mit seinem Joker-Treffer einen Punkt im Abstiegskampf.