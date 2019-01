Wenn der TSV 1860 München ein Heimspiel bestreitet, ist der ganze Münchner Stadtteil Giesing im Ausnahmezustand. 15.000 Zuschauer finden aktuell im Stadion an der Grünwalder Straße Platz. Die Heimspiele der Münchner Löwen sind durchgehend ausverkauft.

Zuletzt bestritt der Deutsche Meister des Jahres 1966 im Jahr 2005 ein Heimspiel in der 2. Bundesliga in Giesing - vor 21.000 Zuschauern.

Ohne Probleme könnten die Löwen wohl selbst in der 3. Liga diese Kapazität ausfüllen, doch die Stadt München will sogar prüfen lassen, ob nicht bis zu 30.000 Zuschauer ins Stadion an der Grünwalder Straße passen könnten.

Ausschreibung läuft bis zum 31. Januar

Wie die Süddeutsche berichtet, hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter nun eine Machbarkeitsstudie beauftragt, "damit die Frage nach der möglichen Zuschauerzahl im Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße endlich endgültig beantwortet werden kann."

Die Ausschreibung der Studie läuft noch bis zum 31. Januar, drei Monate später soll das Gutachten vorliegen. Geprüft werden soll ein Ausbau auf 18.600, 25.000 und 30.000 Plätze.

Doch die Studie soll neben der realistischen Kapazität auch aufzeigen, ob ein Ausbau im Hinblick auf Sicherheit, Verkehr und Lärmschutz anwohnerfreundlich realisiert werden kann.

Stadion aktuell nicht zweitligatauglich

Zudem genügt das Stadion, trotz der Sanierung im Jahr 2013 und der Kapazitätserhöhung auf 15.000 im vergangenen Jahr, im aktuellen Zustand nicht den Ansprüchen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die 2. Bundesliga.

Ausbaufähige Flutlichtanlagen, fehlende VIP-Logen, schwer realisierbare Fantrennung und mangelnde Parkmöglichkeiten - die Liste der DFL-Auflagen ist lang.